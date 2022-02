VBL Club Championship : RB Leipzigs FIFA-Wunderkind Vejrgang startet holprig in VBL

Berlin Eins der größten Talente der FIFA-Szene hat sein Debüt in der Virtual Bundesliga Club Championship gegeben. Der 16-jährige Däne Anders „Vejrgang“ Vejrgang spielt für RB Leipzig.

Der Däne verdiente sich seinen Szene-Spitznamen „Wunderkind“ in FIFA 21. In der „Weekend League“ gewann der damals noch 15-Jährige 535 Spiele in Folge. Dazu kamen zahlreiche Triumphe in Online-Turnieren wie dem „Eligella Cup“ des Influencers Elias Nerlich.