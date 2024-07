Eröffnung am Freitag Rapper Snoop Dogg trägt Fackel bei Olympia

Paris · „Drop it like it's hot“ („Lass es fallen als sei es heiß“) heißt einer der Hits von Snoop Dogg. Nun kommt ihm bei Olympia eine besondere Rolle zu, bei der er das nicht zu wörtlich nehmen sollte.

23.07.2024 , 10:21 Uhr

Snoop Dogg wird einer der Fackelträger vor der Olympia-Eröffnungsfeier sein. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Der US-amerikanische Rapper Snoop Dogg soll vor der Eröffnungsfeier das olympische Feuer durch Paris tragen. Er werde am Freitag einer der Fackelträger im Vorort Saint-Denis sein, wo sich das Olympiastadion befindet, teilte der Bürgermeister des Stadtteils, Mathieu Hanotin, der französischen Nachrichtenagentur AFP mit. Weitere Fackelträger sind demnach die französische Schauspielerin Laetitia Casta, der französische Rapper MC Solaar und der ehemalige ukrainische Stabhochspringer Sergej Bubka. Snoop Dogg wird außerdem die Olympischen Spiele für den amerikanischen Sender NBC kommentieren. Die Spiele beginnen am Freitag und dauern bis zum 11. August. Das olympische Feuer reiste knapp zwei Monate durch Frankreich. Am Freitag wird die Fackel durch das Athletendorf getragen, bevor sie zum Olympiastadion gebracht wird. © dpa-infocom, dpa:240723-930-181658/1

(dpa)