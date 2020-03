Radsport : Eine WM als Versprechen für Tokio

Berlin Die Titelkämpfe in Berlin waren für die deutschen Bahnrad-Asse ein voller Erfolg. Emma Hinze gewinnt gleich drei Goldmedaillen.

Allen voran die Sprinterinnen rasten in die Favoritenrolle für Olympia. Jegliche Bedenken, dass nach den Karriereenden der einstigen Sprint-Königinnen Kristina Vogel und Miriam Welte eine Lücke entstehen würde, wurden in Berlin ausgeräumt. Die neuen deutschen Sprint-Stars heißen Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch. Ihre starke Bilanz in Berlin: Gold im Teamsprint, Gold im Sprint und Keirin (Hinze), Gold im 500-Meter-Zeitfahren (Friedrich). „Das ist so unfassbar krass vor Olympia“, sagte Friedrich nach ihrem Triumph im Kampf gegen die Uhr am Samstag: „Ich bin einfach nur stolz, dass wir das hier so rocken.“