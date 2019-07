Tour de France : Kluge vergießt nach Ewans Sprintsieg Freudentränen

Was für ein Zielsprint: Der Australier Caleb Ewan (l.) siegte in Toulouse im Fotofinish gegen Dylan Groenewegen mit einer Reifenbreite Vorsprung. Foto: dpa/Christophe Ena

Toulouse Deutscher verhilft seinem australischen Teamkollegen zum Etappensieg. Greipel enttäuscht auf Platz 36. An diesem Donnerstag geht es ins Hochgebirge.

André Greipel war in der einstigen deutschen Tour-Domäne wieder völlig chancenlos, dafür jubelte sein Nachfolger beim belgischen Team Lotto-Soudal: In einem packenden Fotofinish raste der junge Australier Caleb Ewan im Massensprint der elften Etappe der 106. Tour de France in Toulouse ins Rampenlicht – auch dank seines Anfahrers Roger Kluge. „Es war das große Ziel, es hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt er hat es perfekt gemacht. Besser geht‘s nicht“, sagte ein überglücklicher Kluge, der auch „die eine oder andere Freudenträne“ eingestand: „Es war echt eine Riesenerleichterung.“