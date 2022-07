Vor Ort, im TV oder online : Tour de France 2022: Wann, wo und wie Saarländer am besten zuschauen können

Foto: rup/Ruppenthal 29 Bilder Vor 20 Jahren: Als die Tour de France durchs Saarland führte

Die Tour de France 2022 beginnt. Der erste Tag ist der 1. Juli 2022. Wir bieten einen Überblick, wo Saarländerinnen und Saarländer gut vor Ort zuschauen können und wo die Tour im Fernsehen oder Online-Livestream zu sehen ist.

Die Tour de France 2022 beginnt heute. In den Jahren 2017 und 2006 führten Etappen des größten Radrennens der Welt durch Luxemburg, 2002 sogar durchs Saarland. So leicht haben es die Saarländerinnen und Saarländer in diesem Jahr nicht, wenn sie sich das Rennen live ansehen wollen. Aber auch 2022 gibt es Etappen, die nicht allzu weit vom Saarland entfernt stattfinden.

7. Juli: Binche – Longwy

Die sechste Etappe der Tour de France 2022 beginnt am Donnerstag, 7. Juli, um 12.05 Uhr im belgischen Städtchen Binche. Von dort geht es über 219,9 Kilometer durch hügeliges Gelände ins französische Longwy im Département Meurthe-et-Moselle in der Region Grand Est, wo die schnellsten Radfahrer schätzungsweise gegen 17.15 Uhr ankommen sollen. Die Karawane mit Show und Werbegeschenken, die dem Peloton voranfährt, soll bereits um 15.45 Uhr in Longwy ankommen.

Longwy ist ungefähr 100 Kilometer von Saarbrücken entfernt und mit dem Auto über die A 4 oder die A 8 in etwa eineinhalb Stunden zu erreichen.

8. Juli: Tomblaine (Nancy) – Super Planche des Belles Filles

Die siebte Etappe der Tour de France 2022 führt am Freitag, 8. Juli, von Tomblaine bei Nancy im Département Meurthe-et-Moselle in der Region Grand Est zur Planche des Belles Filles, einem bewaldeten Berg in den Vogesen. Die Fahrt auf der 176,3 Kilometer langen Strecke beginnt um 13.05 Uhr und soll gegen 17.17 Uhr enden. Die Karawane fährt gegen 11.05 Uhr in Tomblaine los.

Tomblaine ist etwa 80 Kilometer von Saarbrücken entfernt und über die A 4 in ungefähr eineinhalb Stunden mit dem Auto erreichbar. Eine Zugfahrt von Saarbrücken nach Nancy dauert etwa zwei Stunden mit Umstieg in Metz.

24. Juli: Paris

Die 21. und letzte Etappe der Tour de France 2022 findet am Sonntag, 24. Juli, statt. Sie beginnt um 16.45 im Pariser Vorort Nanterre und endet nach 115,6 Kilometern Fahrt gegen 19.26 Uhr wie jedes Jahr mit mehreren Schlussrunden auf den Champs-Élysées im Zentrum der Hauptstadt. Die Karawane kommt gegen 16.19 Uhr hier an.

Paris ist zwar ein gutes Stück weiter vom Saarland entfernt als Longwy oder Tomblaine, die Anreise zum Finale des größten Radrennens der Welt lohnt sich vermutlich trotzdem. Eine Autofahrt von Saarbrücken nach Paris über die A 4 dauert etwa vier Stunden. Bequemer dürfte die Direktverbindung von Saarbrücken nach Paris per ICE oder TGV sein. Diese fährt sonntags nur einmal morgens um acht Uhr.

Die Tour de France 2022 live im Fernsehen oder Stream

Wer nicht vor Ort dabei sein kann, der kann dem größten Radrennen der Welt auch ganz gemütlich live von der heimischen Couch aus zusehen. ARD und Eurosport übertragen die Tour de France 2022.

Im Fernsehen begleitet die ARD an Wochentagen die Etappen live von etwa 16.05 Uhr bis 17.30 Uhr – an den Wochenenden, abhängig von der Etappe, auch mal länger. Bis zum Beginn der ARD-Übertragung ist die Tour de France ab etwa einer halben Stunde nach Etappenbeginn live auf dem Spartensender One zu sehen. Eurosport zeigt im Fernsehen alle Etappen live. Die Übertragungen beginnen kurz nach Etappenstart.

In der ARD-Mediathek und auf der Sportschau-Webseite sind alle Etappen im Livestream zu sehen.

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick

1. Juli: Kopenhagen – Kopenhagen 2. Juli: Roskilde (Dänemark) – Nyborg (Dänemark) 3. Juli: Vejle (Dänemark) – Sønderborg (Dänemark) 5. Juli: Dünkirchen – Calais 6. Juli: Lille – Arenberg 7. Juli: Binche (Belgien) – Longwy 8. Juli: Tomblaine – La Super Planche des Belles Filles 9. Juli: Dole – Lausanne (Schweiz) 11. Juli: Aigle (Schweiz) – Châtel 12. Juli: Morzine – Megève 13. Juli: Albertville – Col du Granon 14. Juli: Briancon – Alpe d’Huez 15. Juli: Bourg d’Oisans – Saint-Etienne 16. Juli: Saint-Etienne – Mende 17. Juli: Rodez – Carcassonne 19. Juli: Carcassonne – Foix 20. Juli: Saint-Gaudens – Peyragudes 21. Juli: Lourdes – Hautacam 22. Juli: Castelnau-Magnoac – Cahors 23. Juli: Lacapelle-Marival – Rocamadour 24. Juli: Paris