Tour de France : Groenewegen sorgt für den nächsten Jumbo-Triumph

Chalon-sur-Saône Niederländer gewinnt siebte Etappe der Tour de France im Massensprint. Die Favoriten sparen Kräfte, der Italiener Ciccone fährt weiter in Gelb.

Der niederländische Radprofi Dylan Groenewegen hat am Freitag die längste Etappe der 106. Tour de France gewonnen. Nach 230 Kilometern zwischen Belfort und Chalon-sur-Saône siegte der 26-Jährige vom Team Jumbo-Visma im Massensprint des siebten Teilstücks. Der Teamkollege des Cottbusers Tony Martin verwies hauchdünn den Australier Caleb Ewan (Lotto-Soudal) auf Platz zwei und sicherte seiner Equipe den dritten Sieg bei der laufenden Tour.

Nach seinem imposanten Sprint reckte Groenewegen die Siegerfaust jubelnd in die Höhe, dann bedankte er sich nach der Millimeterentscheidung auch bei Tony Martin. „Es ist immer knapp zwischen Caleb und mir, dieses Mal hat es gereicht“, sagte der 26 Jahre alte Groenewegen: „In Brüssel bin ich ganz am Samstag schön hart gestürzt, aber jetzt bin ich einfach nur dankbar. Das Team hat unglaublich für mich gearbeitet.“

Groenewegen hatte auf der 1,6Kilometer langen Zielgeraden Geduld, das richtige Timing und die Explosivität, um zu seinem vierten Tour-Etappensieg zu rasen. Zuvor gab es eine zähe Bummelfahrt. Die beiden Franzosen Stephane Rossetto und Yoann Offredo rissen früh aus, wurden aber rechtzeitig vom Peloton, an dessen Spitze Martin stundenlang den Takt vorgab, eingeholt. Die Klassementfahrer um den britischen Titelverteidiger Geraint Thomas und die deutsche Hoffnung Emanuel Buchmann (Ravensburg) wurden nicht gefordert und schonten die Energiereserven.

Am Samstag ((12.25 Uhr/One und Eurosport) führt die achte Etappe über 200 Kilometer von Macon nach Saint-Etienne. Dabei haben die Organisatoren so ziemlich jeden Anstieg eingebaut, den sie finden konnten. Sieben Bergwertungen der zweiten und dritten Kategorie bescheren den Fahrern eine ständige Berg- und Talfahrt. Zu anspruchsvoll für die reinen Sprinter, aber auch nicht schwer genug für die Klassementfahrer. So stehen die Chancen für Ausreißer auf einen Etappensieg nicht schlecht.