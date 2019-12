Deutscher Radprofi selbstbewusst : Buchmann wagt sich aus der Deckung

Kolbermoor Der deutsche Radprofi verkündet bei der Präsentation seines Teams selbstbewusst seine Ziele für die kommende Tour de France.

In der oberbayerischen Idylle schaltete Emanuel Buchmann plötzlich in den Angriffsmodus. Knapp sieben Monate vor dem nächsten großen Tour-de-France-Abenteuer verdeutlichte der 27-Jährige schon einmal ganz klar sein Verlangen nach dem nächsten Karriereschritt: das Podium beim größten Radrennen der Welt. „Besser als der vierte Platz ist das Podium – das muss das Ziel sein. Die Strecke macht mich zuversichtlich. Ich denke, das sollten wir hinkriegen“, kündigte der diesjährige Tour-Vierte an. Das neue Selbstbewusstsein passte vor rund 400 Gästen bei der Team-Präsentation in Kolbermoor bestens zu seinem Rennstall Bora-hansgrohe, der als klares Ziel ausgab, die Nummer eins der Welt zu werden.