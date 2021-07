Olympische Spiele in Tokio : Saarländerin Lisa Klein im Einzelzeitfahren auf Platz 13

Saarländerin Lisa Klein in Aktion: Im Einzelzeitfahren auf dem Fuji International Speedway belegte sie am Ende Platz 13. Foto: dpa/Tim De Waele

Tokio Radsportlerin Lisa Klein aus Lauterbach hat bei den Olympischen Spielen in Tokio im Einzelzeitfahren Platz 13 belegt.

Die deutsche Meisterin Lisa Brennauer hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die erhoffte erste deutsche Radsport-Medaille klar verpasst. Die Ex-Zeitfahr-Weltmeisterin aus Durach belegte am Mittwoch im Einzelzeitfahren auf dem Fuji International Speedway Platz sechs. Neue Olympiasiegerin ist die Niederländerin Annemiek van Vleuten, die nach 22,1 Kilometern am Fuße des Mount Fuji 56,47 Sekunden schneller war als Marlen Reusser aus der Schweiz. Bronze gewann die Niederländerin Anna van der Breggen. Die zweite Deutsche, Lisa Klein aus Erfurt, belegte am Ende Platz 13.