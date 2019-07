Radsport : Martin fühlt sich „schlecht und traurig“

Gap Der Ausschluss von der Tour nach einer Rangelei trifft den viermaligen Zeitfahr-Weltmeister hart.

Reumütig saß Tony Martin neben Luke Rowe und bat um „eine zweite Chance“ bei der Tour de France. „Lasst es uns in den nächsten Tagen besser machen. Wir können nicht zeigen, dass es uns leidtut. Auf diese Art zu gehen, ist ein falsches Zeichen“, appellierte der viermalige Zeitfahr-Weltmeister in einem gemeinsamen Video mit Rowe an die Rennjury, nachdem die beiden Fahrer wegen einer Rangelei auf der 17. Etappe vom wichtigsten Radrennen der Welt ausgeschlossen worden waren. Vergebens.