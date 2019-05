Giro d’Italia: Radprofi könnte erster deutscher Sieger der Sprintwertung werden : Ackermann steht auf violett

Info

Nur noch zwei Etappen trennen Richard Carapaz vom ersten Gesamtsieg eines Ecuadorianers beim Giro d‘Italia. Der 26-jährige Movistar-Profi verteidigte am Freitag auf der 19. Etappe vor dem Funale am Wochenende sein Rosa Trikot des Gesamtführenden der 102. Italien-Rundfahrt. Carapaz erreichte mit allen Anwärtern auf den Gesamt­sieg zeitgleich das Tagesziel nach 151 Kilometern von Treviso zur Bergankunft nach San Martino di Castrozza. Den Tagessieg in 1478 Metern Höhe sicherte sich sechseinhalb Minuten zuvor als Solist der Kolumbianer Esteban Chaves.

Carapaz führt weiter mit 1:54 Minuten vor Vincenzo Nibali (Italien). Rang drei belegt mit einem Rückstand von 2:16 Minuten der slowenische Ex-Skispringer Primoz Roglic.