Tour de France : Buchmann wackelt auch am Galibier nicht

Buchmann wackelt auch am Galibier nicht

Valloire Kolumbianer Quintana gewinnt die Königsetappe der Tour, Kämna wird Vierter. Deutscher bleibt Gesamtsechster, Alaphilippe weiter vorne.

Emanuel Buchmann nahm ganz entspannt einen tiefen Schluck aus seiner Getränkedose, die Strapazen einer epischen ersten Alpenetappe waren der deutschen Tour-de-France-Hoffnung kaum anzumerken. „Ich war wieder bei den Besten dabei. Es lief auch heute wieder ganz gut. Und es gibt keinen Grund, dass es auf den nächsten Etappen schlechter laufen könnte“, sagte der 26-Jährige, nachdem er auf der Fahrt über den legendären Galibier den Traum vom Podest am Leben erhalten hatte. „Emus“ Kraft nach der Königsetappe reichte sogar noch für eine nachdrückliche Kampfansage: „Wenn die Situation passt, werde ich auch attackieren.“

Beim Sieg von Nairo Quintana am Tag der Kolumbianer kam Bora-Kapitän Buchmann in Valloire nach einem knüppelharten Kampf auf den letzten Kilometern des finalen Berges als Elfter ins Ziel, von den Favoriten auf den Gesamtsieg nahm nur Quintanas Landsmann Egan Bernal dem wie in den Pyrenäen ganz starken Buchmann ein wenig Zeit ab.