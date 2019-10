Bahnrad-EM in Apeldoorn : Debütantin Friedrich beste Deutsche bei Bahnrad-EM

Apeldoorn Mit einer Bronzemedaille für das Madison-Duo Theo Reinhardt und Maximilian Beyer aus Berlin hat der Bund Deutscher Radfahrer die Bahn-Europameisterschaften in Apeldoorn beendet. Lea Sophie Friedrich aus Dassow hatte zuvor als Vierte im 500-Meter-Zeitfahren ihre vierte EM-Medaille nur knapp verpasst.

Mit einer Gold-, fünf Silber- und drei Bronzemedaillen blieb der BDR zum Auftakt der Saison mit den Höhepunkten Heim-WM in Berlin (26. Februar bis 1. März) sowie den Olympischen Spielen in Tokio hinter der EM-Bilanz von 2018 in Glasgow (3/4/4) zurück. Allerdings fehlten mit Keirin-Titelverteidiger Stefan Bötticher und Madison-Weltmeister Roger Kluge zwei Leistungsträger. Unverkennbar war der Aufschwung in den Verfolgerdisziplinen. Schwachstellen waren die über viele Jahre erfolgsverwöhnten Sprinter, die mit Platz vier im Teamsprint zumindest Schadensbegrenzung betreiben konnten.