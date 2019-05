Radsport : Carapaz baut Vorsprung an der Spitze des Giro aus

Carapaz baut Vorsprung an der Spitze des Giro aus

Como Richard Carapaz hat seinen Vorsprung beim 102. Giro d’Italia zum Abschluss der zweiten Woche ausgebaut. Der erste Ecuadorianer im Rosa Trikot belegte am Sonntag auf dem 15. Teilstück über 232 Kilometer von Ivrea nach Como den fünften Platz und vergrößerte nach einem Sturz von Topfavorit Primoz Roglic den Abstand auf den Slowenen auf 47 Sekunden.

Auch Altstar Vincenzo Nibali rückte näher an Roglic heran. Den Tagessieg holte sich der italienische Ausreißer Dario Cataldo vor seinem Landsmann Mattia Cattaneo.

Bis zum letzten Anstieg waren die Favoriten zusammen, ehe es reihenweise Attacken gab. Dabei musste Roglic bei einem Angriff von Carapaz und Nibali abreißen lassen. Der Rückstand vergrößerte sich, als der frühere Skispringer bei der Abfahrt stürzte und sich gerade noch an der Leitplanke halten konnte. Carapaz hatte am Samstag mit seinem zweiten Etappensieg die Gesamtführung übernommen. Weiter geht es beim Giro am Dienstag mit der Königs­etappe über 194 Kilometer von Lovere zum Ponte di Legno – der 2618 Meter hohe Gavia-Pass wurde wegen Lawinengefahr aber aus dem Programm genommen.