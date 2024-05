Klettern Quali in China: Kletterer Megos und das schlechte Gewissen

Danach aber freut er sich bereits, das Wettkampfklettern wieder weiter hinten anzustellen und öfter an den geliebten Fels zu gehen. Mitte April sitzt Alex Megos in der Kletterhalle in München-Thalkirchen, gleich steht der nächste Trainingsblock an. Er erzählt, dass er zwei Tage davor mit Flohé draußen am Felsen war, irgendwo im Frankenjura. Und schnell kommt er ins Schwärmen: „Es war megacool. Obwohl es kalt war, geregnet und sogar gehagelt hat, war es irgendwie gut.“ Und um so etwas zu erleben, muss er in kein Flugzeug steigen.