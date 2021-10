EU-Teams im oberen Bracket : PSG.LGD und Invictus Gaming an der Spitze der TI-Gruppen

Bukarest Beide chinesischen Teams können ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Während es für Europa überraschend gut läuft, müssen zwei südamerikanische Teams das Turnier verlassen.

In der Gruppenphase der zehnten Ausgabe der Dota 2 WM „The International“ konnten Invictus Gaming und PSG.LGD ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Für beide Teams wäre die WM-Trophäe bereits der zweite große Titel in diesem Jahr. IG holte sich den Major-Titel in Singapur, während PSG.LGD später in Kiev den ersten Platz belegte.