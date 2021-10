Bilanz vor dem Finaltag : PSG.LGD, Spirit und Secret sind die Top-3 der Dota-2-WM

Bukarest Nach dem vorletzten Spieltag stehen ein chinesisches und zwei europäische Teams in den Top-3. Ob sich Secret oder Spirit am Favoriten PSG.LGD versuchen darf, wird sich im letzten Halbfinale zeigen.

Aufgrund seiner exzellenten Leistung in der Gruppenphase und in den Playoffs gilt PSG.LGD am Finaltag gegen beide potentielle Gegner als Favorit. Ein WM-Sieg des Teams würde Zhang „y`“ Yiping und Zhang „Faith_bian“ Ruida zu zweifachen Titelgewinnern machen. 2016 gewannen die beiden mit Wings Gaming die WM in Seattle.