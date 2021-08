3:0 gegen Elephant : PSG.LGD gewinnt OGA Dota Pit mit innovativen Strategien

Split PSG.LGD hat die fünfte Ausgabe der Turnierserie OGA Dota Pit gewonnen. Das Team setzte sich im Finale des chinesischen Regionalturniers deutlich mit 3:0 gegen Elephant durch.

Aufgrund seiner aktuell überzeugenden Leistungen, darunter dem ersten Platz beim Animajor, galt PSG.LGD im Vorfeld als Favorit. In Gruppe B erreichte das Team, das von der chinesischen Dota-Legende Zhang „xiao8“ Ning trainiert wird, jedoch nur den zweiten Platz hinter Elephant. Nach einem enttäuschenden 0:2 gegen Royal Never Give Up in der ersten Runde der Upper Bracket fing sich PSG.LGD jedoch und schaffte es über die Lower Bracket bis ins Finale. Dort machte das Team in drei schnellen Spielen kurzen Prozess mit Elephant.