Hockey : Pro-League-Siege für deutsche Hockey-Teams in Argentinien

Pro-League-Siege für deutsche Hockey-Teams in Argentinien

Buenos Aires Die deutschen Hockey-Herren haben in der FIH Pro League auch ihr zweites Gastspiel in Argentinien gewonnen.

Das Team von Bundestrainer Kais al Saadi erkämpfte am Sonntagabend in Buenos Aires beim Turnier der weltbesten Mannschaften ein deutliches 3:0 (1:0) gegen die Hausherren. Am Vorabend hatte die DHB-Auswahl ihr erstes Duell mit den Südamerikanern 3:2 für sich entschieden.