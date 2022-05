FIH-Weltliga : Pro League: Deutsche Hockey-Teams unterliegen England

Die deutschen Hockey-Teams sind mit knappen Niederlagen in den Pro-League-Doppelvergleich mit England gestartet. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Die Damen des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) unterlagen den Britinnen in Mönchengladbach mit 3:4 (2:1). Anschließend zogen im Gladbacher SparkassenPark auch die DHB-Herren 0:1 (0:1) den Kürzeren gegen die Engländer, für die Nicholas Bandurak zum Sieg traf. Am Donnerstag treffen die Auswahlteams beider Länder an gleicher Stelle noch ein zweites Mal im Rahmen der FIH-Weltliga aufeinander.