Darts-WM : Primus Price und der Palace: Noch keine große Darts-Liebe

London Für ein WM-Auftaktmatch musste Gerwyn Price ordentlich bangen. Das 3:1 gegen Luke Woodhouse sieht ungefährdeter aus als es war. Die Fans pfeifen den „Iceman“ mal wieder aus.

„Ich würde die WM-Trophäe liebend gerne auf dieser Bühne hochrecken - noch lieber aber, wenn das Publikum noch ein bisschen freundlicher zu mir wäre“, sagte Price nach seinem 3:1-Sieg gegen den Engländer Luke Woodhouse in London.

Natürlich gab es auch dafür wieder Buhrufe. Die meisten Fans waren aber nach Price' Erfolg direkt nach Hause gegangen, der „Ally Pally“ war erstaunlich leer. „Es ist nicht einmal mein Lieblingsaustragungsort - was die Atmosphäre angeht. Ich bevorzuge die Premier League. Dort sind nicht so viele Leute, die Stadien sind kleiner und die Zuschauer sind direkt an dir dran“, hatte Price zuvor bei Sport1 über den WM-Austragungsort gesagt.