E-Sport : Prime League trainiert LoL-Nachwuchsspieler in Bootcamp

Berlin Unter dem Motto „Dein Weg zum Pro“ werden vom 4. bis zum 6. Dezember zehn ausgewählte LoL-Nachwuchsspieler bei dem Vorhaben unterstützt, Profispieler zu werden. Begleitet werden sie dabei von bekannten Analysten, Trainern und Experten der Szene.

In Zusammenarbeit mit der esportplayerfoundation sucht die Prime League nach neuen jungen Talenten der deutschsprachigen League-of-Legends-Szene. Im „Prime League Winter-Bootcamp“ treten zehn Talente an drei Tagen gegeneinander an und werden von bekannten Gesichtern der Szene trainiert.

Einer von diesen Trainern ist Chris „MoSiTing“ Würger, ehemaliger Trainer von Schalke 04 Evolution. In der Übertragung des Events erläutert er, welche Ziele man für die Teilnehmer verfolge: „Wir wollen, dass sie so viel wie möglich lernen, auch über sich. Aber vor allem: Wie ist es, in einem Team und in einer solchen Drucksituation klarzukommen?“