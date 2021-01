WM in London : Price und sein Darts-Pokal: „Kein größerer Tag als dieser“

London Beim furiosen 7:3 gegen Gary Anderson muss der neue Weltmeister Gerwyn Price nur kurz zittern. Sein Wechsel vom Rugby zum Darts ist vollauf geglückt. Ranglistenplatz eins stuft er sogar höher ein als den wichtigsten Titel der Welt.

„Es gibt keinen größeren Tag als diesen. Ein großes Dankeschön geht an meine Familie. Wenn ich heimkomme, werde ich definitiv mit ihnen feiern“, sagte der 35 Jahre alte Waliser nach seinem 7:3-Finalsieg über den Schotten Gary Anderson. In der Nacht zum Montag war er alleine in seinem Hotel in London - aber er hatte ja die Trophäe.