Turnier in Houston : Premiere für Boll und Co.: Erste Tischtennis-WM in den USA

Premiere für Boll und Co.: Erste Tischtennis-WM in den USA

Houston Zwei Europameisterschaften und ein olympisches Turnier gab es 2021 im Tischtennis schon. Jetzt beginnt auch noch eine Einzel- und Doppel-WM. Der Austragungsort macht es zu einem besonderen Turnier.

Das hat selbst Timo Boll in seiner mehr als 20-jährigen Profilaufbahn noch nicht erlebt: An diesem Dienstag beginnt in Houston zum ersten Mal eine Tischtennis-Weltmeisterschaft in den USA.