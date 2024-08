WM-Aus für Kanute Positiver Corona-Test bremst Kanute Scheibner bei WM aus

Scheibner gilt nach dem zu erwartenden Rücktritt von Brendel als große Zukunftshoffnung auf der Canadier-Distanz. 2021 gewann er bei der WM auf beiden Distanzen Gold und holte bei der Heim-WM 2023 in Duisburg Silber über die 500 Meter. Beim Vorlauf am Freitag zog er mit Platz zwei hinter dem tschechischen Paris-Olympiasieger Martin Fuksa direkt ins Halbfinale ein, was er souverän gewann. Das Finale fand ohne ihn statt.