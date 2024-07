Doping Positive Tests bei zwei Gewichthebern

Ihab hatte in Rio in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm die Bronzemedaille gewonnen und wurde 2017 Weltmeister. Spac wurde in derselben Klasse Fünfter und schon 2017 nach den Europameisterschaften des Dopings überführt. Bei den Olympischen Spielen in Paris werden beide Sportler nicht teilnehmen. Sie können die Öffnung der B-Probe verlangen.