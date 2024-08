Sicherheit bei den Spielen Polizeiaufgebot schützt Start der Paralympics in Paris

Die Paralympischen Spiele in Paris werden wie zuvor bereits die Olympischen Spiele von einem Großaufgebot an Sicherheitskräften geschützt. Um die Sicherheit der über drei Millionen Besucher und der Athleten zu gewährleisten, seien 25.000 Polizeibeamte, 8.000 Militärkräfte der Antiterroreinheit Sentinelle sowie 10.000 private Sicherheitskräfte im Einsatz, sagte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin in Paris.