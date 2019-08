Gewichtheben : Pokale bei Tokio-Qualifikation an Tschechien und USA

Meißen Der Tscheche Jiri Orsag und die Amerikanerin Meredith Leigh Alwine haben die Siegertrophäen beim traditionellen Gewichtheberturnier Pokal der Blauen Schwerter in Meißen gewonnen.

Das dreitägige Traditionsturnier in der sächsischen Kreisstadt 25 Kilometer nordwestlich von Dresden ist einziges deutsches Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio und hatte deshalb Top-Heber aus aller Welt angelockt. Wer zu Olympia will, muss im Zeitraum von 18 Monaten sechs Qualifikationswettkämpfe bestreiten, vier kommen in die Wertung.