Counter-Strike : Pinnacle Cup Championship geht an dänisches Team Heroic

Lund Mit einem Finalsieg gegen Astralis gewinnt Heroic das CS:GO-Turnier Pinnacle Cup Championship. Für die aktuelle Aufstellung der Dänen ist es der erste Triumph bei einem Offline-Turnier überhaupt.

Nur wenige CS:GO-Spitzenteams unter Teilnehmern

Als einziges Team im Turnier, das es beim vergangenen Major in Antwerpen in die Playoffs geschafft hatte, gehörte Heroic bereits zuvor zu den Favoriten. In der Gruppenphase reichte es zwar nur zum zweiten Platz und damit einem Start in der unteren Turnierhälfte. Danach verlor das dänische Team aber keine Serie mehr.