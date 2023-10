Darts Pikachu begeistert Hopp: „Schwer beeindruckt“

Bei der EM in Dortmund (26. bis 29. Oktober) ist Pietreczko neben WM-Halbfinalist Gabriel Clemens und Martin Schindler als dritter deutscher Vertreter qualifiziert. „Wenn er die aktuelle Form hält, geht er sicher nicht chancenlos in das Turnier hinein“, prognostizierte Hopp. In der ersten Runde bekommt es Pietreczko mit Titelverteidiger Ross Smith aus England zu tun. Auch Darts-Größen wie van Gerwen, Wright oder der englische Weltmeister Michael Smith sind in der Dortmunder Westfallenhalle vertreten.