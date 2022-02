Pferdesport : Zwei deutsche Stationen auf der Global Champions Tour

Pius Schwizer aus der Schweiz auf dem Living the Dream springt beim Turnier in Berlin während Global Champions Tour 2019 über ein Hindernis. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Mit insgesamt 15 Stationen startet die Global Champions Tour Anfang März in Doha in die neue Saison.

Das Derby in Hamburg im Mai und das Turnier in Berlin im Juli sind erneut die deutschen Etappen der weltweit am höchsten dotierten Serie für Springreiter. Das geht aus dem Kalender des Weltverbandes FEI hervor.