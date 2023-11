Reiten Zum zehnten Mal: Werth gewinnt Weltcup-Kür in Stuttgart

Die 54-Jährige erhielt mit ihrem Pferd Emilio in der mit 50.000 Euro dotierten Prüfung am Samstagabend starke 86,880 Prozent. Schon vor der Bekanntgabe der Wertungsrichter gab es für die vom Duo gezeigte Leistung stehend dargebrachte Ovationen vom Publikum in der ausverkauften Hanns-Martin-Schleyer-Halle.