Pferdesport : Will reitet bei Großem Preis von Riesenbeck auf Platz eins

Der deutsche Springreiter David Will reitet auf C Vier. Foto: Friso Gentsch/dpa

Riesenbeck EM-Reiter David Will hat den Großen Preis von Riesenbeck gewonnen.

Nach dem Team-Silber für das deutsche Team am Freitag fällt die letzte EM-Entscheidung am Sonntag im Einzel-Finale. Bester einheimischer Reiter ist André Thieme aus Plau am See, der mit Chakaria Zweiter ist. Erster ist vor den zwei abschließenden Runden der Titelverteidiger Martin Fuchs aus der Schweiz mit Leone Jei.