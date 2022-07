Pferdesport : Werths Gold-Pferd Satchmo gestorben

Rheinberg Isabell Werths Gold-Pferd Satchmo ist tot. Der bei EM, WM und Olympia mit der Goldmedaille dekorierte Wallach starb nach Angaben der Dressurreiterin aus Rheinberg im Alter von 28 Jahren. „Gute Reise, mein großartiger kleiner Kämpfer, und danke für alles“, schrieb Werth am Sonntag auf ihrer Internetseite.

Mit Satchmo hatte Werth unter anderem 2006 bei der Heim-WM in Aachen vor 40.000 Zuschauern mit der Mannschaft und im Grand Prix Special die Titel gewonnen. Bei den Olympischen Spielen zwei Jahre später in Hongkong siegte Werth mit Satchmo in der Teamwertung und war im Einzel auf dem Weg zu Gold, als Satchmo während der Prüfung plötzlich hochstieg - und am Ende nur Silber blieb.