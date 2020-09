Pferdesport : Werth schlägt zurück und feiert das 16. DM-Gold

Balve Auch die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt ist zu besiegen. Jessica von Bredow-Werndl gewinnt bei den deutschen Meisterschaften gegen Isabell Werth und feiert in der Special-Prüfung ihren ersten Titel. In der Kür ist die alte Hierarchie wieder hergestellt.

Der obligatorischen Wasser-Dusche wich Isabell Werth geschickt aus. Nach der Siegerehrung spielte die erfolgreichste Reiterin der Welt ihre Routine aus, so wie zuvor im Dressurviereck.

Vergeblich versuchte die geschlagene Konkurrenz die 51 Jahre alte Dressurreiterin mit einem Eimer Wasser zu verfolgen, nachdem diese sich in Balve in der Kür ihr 16. DM-Gold gesichert hatte.

„Es ist nicht die Anzahl der Medaillen, die ich zähle“, kommentierte Werth. „Heute bin ich sehr stolz, wie es war.“ Spannend war es, wie sie einen Tag nach der Niederlage im Grand Prix Special zurückschlug. „Pushen tut mich das natürlich“, sagte sie zu dem verpassten Sieg am Samstag im Special.

„Ich bin immer wieder neu motiviert“, erklärte die erfolgreichste Reiterin der Welt mit breitem Grinsen. Für den Siegritt mit ihrer Stute Weihegold erhielt sie 90,825 Prozent. Auf Platz zwei kam Jessica von Bredow-Werndl, die am Samstag in der Special-Prüfung Rang eins vor Werth belegt hatte. Die Vorstellung der 34 Jahre alten Reiterin aus Tuntenhausen mit ihrer Stute Dalera in der Kür wurde mit 89,350 Prozent gewertet. Dritte wurde Dorothee Schneider (51) aus Framersheim mit Faustus (81,600).