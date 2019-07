Dressur : Werth reitet am 50. Geburtstag zum Kür-Sieg in Aachen

Dressurreiterin Isabell Werth hat mit Bella Rose 2 den Großen Preis von Aachen gewonnen. Foto: Rolf Vennenbernd.

Aachen Isabell Werth hat am Sonntag zum 13. Mal den Großen Dressur-Preis von Aachen gewonnen. An ihrem 50. Geburtag setzte sich die Reiterin aus Rheinberg beim CHIO in der Kür durch.

