CHIO in Aachen : Ein Geburtstagsständchen für Seriensiegerin Werth

Aachen 50-Jährige gewinnt beim CHIO zum 13. Mal den Großen Dressur-Preis. Deutsche Vielseitigkeitsreiter siegen, Springreiter Deußer verpasst Platz eins knapp.

So eine Siegerehrung wie beim CHIO hat selbst die erfolgreichste Reiterin der Welt noch nicht erlebt. 6000 Zuschauer stimmten nach dem erneuten Triumph von Isabell Werth „Happy Birthday“ für sie an und gratulierten zum 50. Geburtstag. Gerührt und mit feuchten Augen lauschte die Rekordreiterin am Sonntag in Aachen dem Ständchen und sagte: „Das ist ein tolles Gefühl – danke. Sie haben mir einen großartigen Geburtstag bereitet.“