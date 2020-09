Dressur : Werth geschlagen: Erster DM-Sieg für von Bredow-Werndl

Balve Die Seriensiegerin ist geschlagen. Bei der Dressur-DM setzte sich Jessica von Bredow-Werndl gegen die Favoritin Isabell Werth durch - und hat noch mehr vor.

Die Siegerin warf ihren kleinen Sohn in die Luft und fing ihn glücklich strahlend wieder auf. Als der erste Sieg bei einer deutschen Meisterschaft feststand, war Jessica von Bredow-Werndl kaum zu halten.

Die 34 Jahre alte Dressurreiterin aus Tuntenhausen holte sich in Balve den Titel im Grand Prix Special mit ihrer Stute Dalera und feierte danach mit ihrer Familie. Dem Vater sprang sie in die Arme, die Mutter herzte sie. „Wahnsinn“, jubelte von Bredow-Werndl.

„Das ist der Oberhammer“, kommentierte die neue deutsche Meisterin nach dem knappen Sieg über die große Favoritin. „Ich hatte letztes Jahr schon gehofft, mal ganz oben zu stehen“, erklärte sie mit Verweis auf Platz zwei in der Kür von 2019.

Einen weiteren Titel kann von Bredow-Werndl an diesem Sonntag in der Kür gewinnen. „Vollgas“, antwortete sie auf die Frage nach der Devise für die letzte DM-Prüfung und fügte an: „All in!“ Werth sagte auf die gleiche Frage: „Schau'n mer mal.“