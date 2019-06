Pferdesport : Weltmeisterin Blum startet DM mit fehlerfreier Runde

Simone Blum ist fehlerfrei in die deutsche Meisterschaft gestartet. Foto: Sebastian Gollnow.

Balve Weltmeisterin Simone Blum ist perfekt in die deutsche Meisterschaft gestartet. Die 30-Jährige aus dem bayrischen Zolling ritt in Balve in der ersten Wertungsprüfung für die Springreiterinnen mit Cool Hill fehlerfrei.

