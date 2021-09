Coronavirus-Pandemie : Weltcup-Reitturnier in Stuttgart erneut abgesagt

Stuttgart Das Weltcup-Reitturnier in Stuttgart fällt wegen der Coronavirus-Pandemie auch in diesem Jahr aus. Es hätte vom 10. bis 14. November stattfinden sollen.

Hinter den Kulissen des Reitturniers, mit all den Stallungen, der gesamten Turnierorganisation, dem Medienzentrum, dem Parcoursdienst, der Meldestelle und vielem mehr lasse sich eine Abstandsregelung nicht umsetzen, hieß es in der Mitteilung des Veranstalters. Das Risiko eines Corona-Falls an den Turniertagen könne und wolle man nicht eingehen. Man hoffe, die 36. Auflage des Events nun kommendes Jahr - vom 9. bis 13. November 2022 - austragen zu können.

Auch die am höchsten dotierte Pferdesport-Serie der Welt muss erneut zwei Stationen absagen. Die Springreit-Turniere der Global Champions Tour in New York und Shanghai fallen nach Angaben des Veranstalters wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie aus. Als Ersatz sollen nun zwei Veranstaltungen im slowakischen Samorin stattfinden. Termine sind vom 15. bis 17. sowie vom 21. bis 23. Oktober. Abschluss der in Doha gestarteten Serie, die Stationen in Berlin und Hamburg hatte, ist das Playoff-Turnier im November in Prag.