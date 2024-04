Pferdesport Weltcup-Finale: Pferd stirbt nach Springen

Humphrey hatte mit Chromatic in den bisherigen zwei Teilprüfungen des Weltcup-Finales drei fehlerfreie Runden gezeigt und am Donnerstag in einer Prüfung mit Stechen Platz drei belegt. Das Paar lag vor der entscheidenden Prüfung am Samstag auf Platz fünf der Gesamtwertung. Für die 43 Jahre alte Humphrey war die Qualifikation für das Final-Turnier in Saudi-Arabiens Hauptstadt der bisher größte Erfolg ihrer Karriere.