Pferdesport Weltcup-Finale: Kein deutscher Springreiter fehlerfrei

Während die Entscheidung bei den Springreitern am Samstag fällt, wird der Titel in der Dressur bereits am Freitag vergeben. Zu den Favoritinnen gehört Isabell Werth, obwohl die erfolgreichste Reiterin der Welt in der Qualifikation am Mittwoch nach Problemen mit Quantaz nur den vierten Platz belegt hatte. In der entscheidenden Kür um den Weltcup-Sieg starten allerdings alle bei null. Weitere deutsche Starter sind Final-Debütant Raphael Netz mit Camelot und Matthias Alexander Rath mit Destacado.