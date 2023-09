Pferdesport Weishaupt feiert nach Aufholjagd enthusiastisch EM-Silber

Was Platz vier im Teamwettbewerb betrifft, war der Bundestrainer auch zwei Tage nach der verpassten Medaille noch immer ratlos. „Es ist weiterhin schwer für mich, dieses Ergebnis einzuordnen“, sagte Otto Becker. Platz vier sei „gar nicht so schlecht“, sagte er angesichts des Ausfalls von Vorreiter Marcus Ehning, dessen Pferd Stargold am Freitag nicht fit war: „Aber es wäre auch ohne Marcus mehr drin gewesen.“ Mit Silber von Weishaupt sei es jedoch „ein versöhnlicher Abschluss für uns“.