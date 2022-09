Vielseitigkeit : Weg zu Doppel-Gold frei: WM-Pferde fit für das Springen

Michael Jung führt in der Einzelwertung und liegt zudem mit der deutschen Mannschaft auf Platz eins. Foto: Friso Gentsch/dpa

Rocca di Papa Der Weg für das deutsche Team zu Doppel-Gold bei der Reit-WM in Italien ist frei. Die deutschen Vielseitigkeitspferde überstanden am Sonntagmorgen die tierärztliche Untersuchung in Rocca di Papa bei Rom ohne Beanstandungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Morgen nach dem schweren Geländeritt ist der bestandene Vet-Check Voraussetzung für das abschließende Springen. Michael Jung führt in der Einzelwertung und liegt zudem mit der deutschen Mannschaft auf Platz eins.

© dpa-infocom, dpa:220918-99-804313/2

(dpa)