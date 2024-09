Erfolgreichste Reiterin Warum Isabell Werth das Millionen-Pferd der Müllers reitet

Die Hoffnungen waren jedenfalls sehr groß, zumal Lisa Müller zwei Jahre zuvor für Aufsehen gesorgt und beim Weltcup-Turnier in Stuttgart einen Grand Prix mit dem Pferd Stand by me gewonnen hatte. Sie schien auf dem Weg in die Weltspitze, wurde in den Perspektivkader befördert - und bekam kurz danach einen zweifachen Nachwuchs-Weltmeister unter den Sattel.