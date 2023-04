Pferdesport Von Bredow-Werndl und Deußer stark beim Weltcup-Finale

In der Dressur untermauerte Titelverteidigerin Jessica von Bredow-Werndl in der ersten Prüfung trotz kleiner Fehler am Anfang der Prüfung ihre Favoritenrolle und siegte im Grand Prix. Die 37-Jährige aus Tuntenhausen kam mit Dalera auf 79,922 Prozent und belegte damit den ersten Platz vor Isabell Werth (Rheinberg) auf Quantaz (77,485). „Dalera ist in Topform, fühlt sich toll an und hatte heute vielleicht etwas zu viel Energie“, kommentierte die Doppel-Olympiasiegerin.