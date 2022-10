Pferdesport : Von Bredow-Werndl feiert Weltcup-Sieg Comeback

Lyon Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl hat bei ihrer Rückkehr in den Weltcup gleich einen Sieg gefeiert.

Am Freitag (16.00 Uhr) steht in Lyon dann die Dressur-Kür auf dem Programm. Nächste Station des Weltcups ist vom 9. bis 13. November in Stuttgart. Vom 16. bis 19. Februar 2023 trifft sich die Dressur-Elite in Neumünster.