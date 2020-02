Pferdesport : Von Bredow-Werndl bei Dressur-Weltcup vor Werth

Isabell Werth verpasste mit Emilio knapp den Sieg. Foto: Sebastian Gollnow/dpa.

Neumünster Die sechsmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth hat ihren vierten Sieg in der Weltcup-Saison verpasst. Die 50-Jährige aus Rheinberg musste sich in Neumünster in der Kür Jessica von Bredow-Werndl aus Aubenhausen geschlagen geben.

Die 34-Jährige setzte sich auf Dalera mit 89,640 Prozentpunkten durch. Werth kam mit Emilio auf 88,450 Zähler. Helen Langehanenberg aus Billerbeck belegte mit Damsey Rang drei (85,220). Schon am Vortag hatte von Bredow-Werndl den Grand Prix vor Werth gewonnen.