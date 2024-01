Pferdesport Vogels ungewöhnlicher Weg zur Nummer eins der Springreiter

Nach zweieinhalb Jahren in Deutschlands erfolgreichstem Turnierstall entschied Vogel sich für einen ungewöhnlichen Weg. Der junge Profi gründete mit seinem Kumpel David Will einen eigenen Stall auf dem Hofgut Dagobertshausen in Marburg - und einen weiteren mit seiner Freundin Sophie Hinners auf dem Gestüt Prinzenberg in Pfungstadt. „Wir ergänzen uns gut“, sagt Vogel. Sportlich klappt es auch. Will ist die Nummer vier der deutschen Rangliste, Hinners die Nummer zehn.