Vogel gewinnt zweites Springen bei Weltcup-Finale in Omaha

Nach Rang 13 zum Auftakt belegte der 26 Jahre alte Springreiter aus Marburg mit United Touch den ersten Rang vor dem Briten Harry Charles mit Balou du Reventon und liegt in der Gesamtwertung nun auf dem vierten Platz. Vogel blieb in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska ohne Abwurf und war im Stechen mit 35,11 Sekunden am schnellsten.