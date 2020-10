DM in Luhmühlen : Vielseitigkeitsreiterin Klimke nah am fünften Meistertitel

Luhmühlen Für Ingrid Klimke läuft bei der deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter alles nach Plan. Konkurrenz macht der 52-jährigen vor allem Ex-Weltmeisterin Sandra Auffahrt.

„Ich kann heute Nacht gut schlafen“, sagte Klimke vor dem abschließenden Springen am Sonntag, in das sie auch mit Siena Just do it auf Rang fünf (32,5) aussichtsreich startet. Die ehemalige Weltmeisterin Sandra Auffahrt zeigte sich nach dem knapp vier Kilometer langen Ritt durch die Westergellersener Heide ebenfalls zufrieden: „Beide Pferde waren schnell und pfiffig unterwegs.“ Die letzte Teildisziplin liege sowohl Viamant du Matz als auch Let's Dance. „Ich habe zwei gute Springer dabei“, sagte die 33-Jährige.